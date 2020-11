Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Präsidentschaftswahl ist (wohl) entschieden: Joe Biden hat gewonnen, aber Donald Trump stand seine Niederlage noch nicht ein, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die verbliebenen juristischen Optionen des noch amtierenden Präsidenten scheinen gering zu sein, so die Analysten der NORD/LB. Zum Wochenschluss sei die Suche nach Safe Haven-Anlagen noch en vogue gewesen, sodass deutsche Bundesanleihen und US-Treasuries gefragt gewesen seien und die Renditen zurückgegangen seien. Das habe angesichts der Hängepartie bei der Wahlauszählung in verstärktem Maße für die US-Treasuries gegolten, sodass die seit zwei Monaten zu beobachtende Spreadausweitung zwischen beiden Währungsräumen zuletzt etwas umgekehrt worden sei. ...

