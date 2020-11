Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der rapide Anstieg der Corona-Fallzahlen hat die Börsen verunsichert, so die Experten von DWS.Immer wieder komme es zu Rückschlägen an den weltweiten Aktienmärkten. So habe der Deutsche Aktienindex im Verlauf des Oktobers über neun Prozent an Wert verloren. Die Nervosität sei zurück an den Börsen. Und damit die bange Frage, was zu tun sei. ...

