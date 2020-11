Zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt zählt am Montag das Wertpapier von Borussia Dortmund . Der Kurs der Aktie legt kräftig zu. Zu den auffälligsten Wertpapieren am deutschen Aktienmarkt gehört heute der Anteilsschein von Borussia Dortmund. Das Wertpapier verzeichnet gegenwärtig einen Preisanstieg von 10,29 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...