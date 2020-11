Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -32,44 Prozent, der DAX bei -5,8 Prozent und der Dow Jones bei -0,75 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2208,80 /2209,00, 2,59%)DAX ( Akt. Indikation: 12723,00 /12723,00, 1,95%) Heute geht es "Biden" Börsen nach oben, der Nikkei ist auf dem höchsten Stand seit 1991. Und der Nikkei ist irgendwie vergleichbar mit dem ATX, das habe ich zumindest immer getan: Weit weg von den Hochs und hoffentlich Aufwärtspotenzial. Und zum Gesamtbild: Die meisten Marktteilnehmer sehen das (so ich da vernehme) insgesamt so, dass Biden eher negativ für US-Aktien und gut für den Rest der Welt ist. Bidens ...

