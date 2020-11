DJ Chinas Autoabsatz steigt im Oktober um 8 Prozent

Von Trefor Moss

SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Autoabsatz in China ist auch im Oktober gestiegen und damit den vierten Monat in Folge. Die Verkäufe stiegen zum Vorjahr um 8 Prozent auf knapp 2 Millionen Fahrzeuge, erklärte der Lobbyverband China Passenger Car Association am Montag. Das Wachstum im gehobenen Marktsegment übertraf das des Massenmarktes und stieg gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent. Damit setzte sich ebenfalls ein Trend der vergangenen Monate fort.

Die starke Markterholung in China ist für die global tätigen Autokonzerne sehr wichtig, nachdem einige westliche Märkten auch angesichts der stark anziehenden Infektionszahlen immer noch schwach sind.

In China ist das Virus seit einigen Monaten weitgehend unter Kontrolle. Seit August wächst nicht nur das Verbrauchervertrauen, auch die Einzelhandelsumsätze begannen laut der Nationalen Statistikbehörde auf Jahresbasis wieder zu wachsen.

Die verbesserte Stimmung wirkte zusammen mit neuen Modellen und hohen Rabatten deutlich positiver für den Autoabsatz, als viele Analysten vorhergesagt hatten, sagte Jing Yang von Fitch Ratings.

Besonders heiß begehrt sind derzeit Luxusautos. Zugleich erholt sich das Interesse bei Elektrofahrzeugen - hier haben sich die Verkäufe im Oktober zum Vorjahresmonat auf 144.000 Einheiten mehr als verdoppelt. Tesla allein verkaufte 12.143 vor Ort im neuen Werk Schanghai gebaute Modell-3-Limousinen und exportierte erstmals von dort weitere 10.000 Fahrzeuge nach Europa, sagte Cui Dongshu, Generalsekretär des Pkw-Verbandes.

Mehrere Autohersteller meldeten starke Quartalszahlen für den Zeitraum von Juli bis September in China. BMW verkaufte 31 Prozent Autos mehr als im Vorjahreszeitraum, bei Daimler stieg der Absatz der Marke Mercedes-Benz um 24 Prozent. Beide Hersteller erklärten kürzlich, ihre China-Verkäufe hätten neue Höchststände erreicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2020 07:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.