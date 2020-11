In turbulenten Zeiten können defensive Faktoren das Portfolio stabilisieren In den vergangenen Wochen und Monaten bestimmte Volatilität das Marktgeschehen. Panik, Hoffnung, Unsicherheit und Euphorie wechselten sich ab. Und auch in den kommenden Wochen und Monaten dürfte uns die Volatilität an den Finanzmärkten weiter begleiten. Große Themen wie die US-Präsident- schaftswahl sowie der Brexit stehen an. ...

