Bei Apple findet am morgigen Dienstag (10. November) am 19 Uhr ein weiteres Special Event statt. Es ist bereits das dritte Mal in drei Monaten, dass der Tech-Konzern bei einer digitalen Veranstaltung neue Produkte vorstellt - aber nicht der einzige Termin, den Apple-Fans und -Investoren in dieser Woche auf dem Schirm haben sollten. "One more thing" hatte Apple in der Einladung für das Event in der Vorwoche geteasert. Was genau der Tech-Konzern nach neuen iPads und Apple Watches im September und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...