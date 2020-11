Microsoft bietet seine Surface-Geräte in Deutschland über den hauseigenen Store erstmals aus zweiter Hand an. Beim Kauf eines wiederaufbereiteten Secondhand-Geräts lässt sich teils viel Geld sparen. Mit dem Surface-Refurbished-Programm weitet der Redmonder Konzern sein in den USA schon länger verfügbares Angebot an. Ähnlich wie etwa Apples Refurbished-Angebot bereitet Microsoft gebrauchte Geräte wieder neu auf und verkauft sie zu einem günstigeren Preis mit Garantie. Surface Refurbished: Secondhand-Geräte direkt von Microsoft Laut Microsoft verkauft der Hersteller über sein ...

