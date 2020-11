Das auf der beliebten Anime-Serie, KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World!

basierende RPG für Mobilgeräte, KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World! Fantastische Zeiten,kommt 2021 für iOS- und Android-Geräte weltweit auf den Markt. Das von Nexon herausgegebene Spiel wird zu den Fan-Lieblingen gehörende Charaktere der beliebten Anime-Serie, wie Kazuma Sato, Aqua, Megumin, Darkness, sowie auch ganz neue Charaktere beinhalten!

In Zusammenarbeit mit dem Herausgeber von KonoSuba, Kadokawa, und entwickelt von Sumzap, folgt KonoSuba: Fantastische Zeiten der Original-Handlung mit Original-Charakteren des Animes. Darüber hinaus enthält es exklusive neue Charaktere, die ausschließlich für das Spiel geschaffen wurden, ebenso wie einzigartige Geschichten. Auch die japanischen Synchronsprecher Jun Fukushima und Sora Amamiya werden wieder ihre Rollen Kazuma und Aqua aus der Anime-Serie übernehmen.

Das Spiel, das erstmals im Februar 2020 in Japan veröffentlicht wurde, hat einen enormen Erfolg und eine positive Resonanz bei den Fans erzielt, die regelmäßige Updates mit neu hinzugefügten Charakteren, Handlungssträngen und Ereignissen erhalten. Nexon hat die weltweiten Verlagsrechte mit Ausnahme von Japan, China, Taiwan, Hongkong und Macao erworben.

Um alle Updates zu KonoSuba: Fantastische Zeiten zu abonnieren, besuchen Sie bitte die offizielle Website und folgen Sie unbedingt auch @playkonosuba auf Twitter, um keine aktuellen Neuigkeiten zu verpassen!

Über KonoSuba: Fantastische Zeiten http://www.playkonosuba.com/

Basierend auf der beliebten Anime-Serie "KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World!" ist KonoSuba: Fantastische Zeiten ein kostenlos spielbares Charakter-Sammel-RPG für iOS und Android. Das Spiel bietet zu den Fan-Lieblingen gehörende Charaktere, wie Kazuma Sato, Aqua, Megumin und Darkness, folgt der Handlung des Originalromans und beinhaltet einzigartige Charaktere, die exklusiv für das Spiel geschaffen wurden. Das bereits in diesem Jahr in Japan veröffentlichte KonoSuba: Fantastische Zeiten ist von den Spielern positiv aufgenommen worden und konnte hohe Anerkennung und eine große Fangemeinde gewinnen.

Über Nexon America Inc. http://www.nexon.com

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon") genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt immer wieder legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die in der Folge Rekorde gebrochen und Spieler in ihren Bann gezogen haben. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es seinen Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

