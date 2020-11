Die Lufthansa-Aktie schraubt sich heute um über 20% nach oben - die Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff sorgt für Optimismus! Dabei haben Lufthansa-Aktionäre in den vergangenen zwölf Monaten 57,0% an Wert verloren (Sechs-Monats-Performance: -3,9%), im Vorjahr hat die Lufthansa-Aktie an der Börse 16,5% an Wert eingebüßt während 2018 ein Kursverlust von 36,4% ausgewiesen...

