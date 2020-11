Berlin (ots) - Berlin - Die Covid-19-Notklinik in den Berliner Messehallen wird noch voraussichtlich bis Mai 2021 offen gehalten. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Kreisen der rot-rot-grünen Regierungskoalition. Zudem heißt es in einer Besprechungsunterlage von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), dass die "Nutzung der Messehallen 24, 25 und 26 angesichts der aktuelle Pandemielage verlängert werden muss". Kalayci wird den Vorschlag am Dienstag in die turnusgemäße Senatssitzung einbringen, damit die Gesellschafter der Messe Berlin dem mittelfristig zustimmen: Die Messe gehört ganz überwiegend dem Land selbst. Die offiziell "Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße" (CBZJ) genannte Notklinik war in der ersten Infektionswelle errichtet worden, seit Mai sind im CBJZ knapp 90 Betten für den Betrieb zugelassen. In dem Reservekrankenhaus sollen Infizierte versorgt werden, wenn die regulären Kliniken überlastet sind. Schwerste Fälle werden in der Charité versorgt.Online unter: https://www.tagesspiegel.de/berlin/droht-eine-dritte-welle-covid-19-notklinik-auf-der-messe-berlin-soll-bis-mai-2021-bleiben/26604102.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4757726