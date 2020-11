Zusammenfassung des WisdomTree Rohstoff-Monatsberichts für den Zeitraum vom 30. September bis 30. Oktober 2020 Nitesh Shah, Director und Mobeen Tahir, Associate Director Nach einem Rückgang im September gewannen Rohstoffe im Oktober mit einem Plus von 1,4 Prozent auf dem Bloomberg Commodity Index wieder an Fahrt. Die Performance war jedoch nicht gleichmäßig verteilt: Agrarrohstoffe und Industriemetalle erhielten am meisten Gewicht, während Energie, Edelmetalle und Vieh die Performance belasteten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...