"Die Weltwirtschaft wird trotz einer Rückkehr zum BIP-Wachstum im Jahr 2021 in einer prekären Lage bleiben", sagte Moody's Investors Services in seinem letzten Bericht, der am Montag veröffentlicht wurde. Zusätzliche Punkte "Die langsame Erholung der Wirtschaft und die ungleichen Auswirkungen der Pandemie werden das Kreditumfeld 2021 prägen." "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...