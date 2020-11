DJ MÄRKTE USA/Kursfeuerwerk nach Imfpstoffmeldung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aussicht auf die baldige Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffs zündet an der Wall Street ein Kursfeuerwerk. Gleich zu Handelsbeginn sprangen Dow-Jones-Index und S&P-500 am Montag auf Rekordhochs. Aktuell legt der Dow um 4,7 Prozent zu auf 29.647 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 3,4 Prozent. Der Nasdaq-Composite hinkt mit einem Plus von 0,9 Prozent hinterher.

Biontech und Pfizer haben mitgeteilt, dass der von ihnen entwickelte Corona-Impfstoffkandidat "zu mehr als 90 Prozent wirksam" sei. Das treibt die Aktien von Biontech um 18,5 Prozent nach oben, Pfizer gewinnen 7,5 Prozent.

Steil nach oben geht es mit Aktien von Unternehmen, die unter der Corona-Krise besonders stark leiden und von einem Impfstoff entsprechend profitieren würden. Dazu gehören Fluggesellschaften und Touristikunternehmen. Delta Air Lines machen einen Sprung von 17,2 Prozent, United Airlines um 22 Prozent. Für die Aktie des Kreuzfahrtanbieters Carnival geht es um 40 Prozent aufwärts. Die bisherigen Nutznießer der Krise, etwa Essenslieferdienste oder Streaminganbieter, werden hingegen gemieden. Unter anderem liegt die Netflix-Aktie 8,4 Prozent im Minus.

Auch ohne die Impfstoff-Meldung ist die Nachrichtenlage gut. Schon allein die Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten hätte genügt, um an der Wall Street eine Erleichterungsrally auszulösen. Dabei feiern Anleger weniger die Personalie, sondern eher den Umstand, dass nach einer Phase der Ungewissheit endlich Klarheit herrscht - und mehr noch, dass sich an den bestehenden Machtverhältnissen im US-Kongress voraussichtlich nichts ändern wird. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten ihre Mehrheit verteidigt, der Senat dürfte weiter von Republikanern kontrolliert werden.

Damit dürften für den Aktienmarkt ungünstige Vorhaben Bidens, etwa das Zurückdrehen der von Trump initiierten Steuersenkungen oder eine strengere Regulierung von Technologieunternehmen, kaum durchzusetzen sein. Marktteilnehmer hoffen auch auf eine Entspannung im Handelskrieg der USA mit China und anderen Ländern unter einem konzilianter auftretenden und berechenbareren Präsidenten Biden.

Rückschlag für Alzheimer-Mittel lässt Biogen abstürzen

Wichtige Konjunkturdaten sind für Montag nicht angekündigt. Die Bilanzsaison in den USA läuft derweil allmählich aus. Vor der Startglocke hat McDonald's über den Verlauf des dritten Quartals berichtet. Die Aktie legt um 0,9 Prozent zu. Hier dürfte neben den Zahlen auch die Erwartung stützen, dass ein Imfpstoff bald auch Restaurantbesuche wieder gefahrlos möglich macht. Nach Handelsschluss werden Zoom und Beyond Meat Geschäftszahlen vorlegen. Die Zoom-Aktie stürzt aktuell um 15 Prozent ab. Der Anbieter von Lösungen für Videokonferenzen war bislang ein Nutznießer der Pandemie.

Biogen brechen nach der Wiederaufnahme des Handels um 30 Prozent ein. Die Titel waren am Freitag vom Handel ausgesetzt worden, während die US-Gesundheitsbehörde FDA über das Alzheimer-Medikament des Unternehmens beriet. Der zuständige Ausschuss der FDA empfahl, das Mittel nicht zuzulassen. Die FDA folgt in der Regel den Empfehlungen des Ausschusses, ist aber nicht an sie gebunden. Am Mittwoch war die Biogen-Aktie um 44 Prozent nach oben geschossen, nachdem Aussagen von FDA-Vertretern dahingehend interpretiert worden waren, dass die Behörde gegenüber einer Zulassung aufgeschlossen sei.

Ölpreise schießen nach oben - Gold unter Druck

Steil nach oben geht es mit den Ölpreisen. Auch hier verknüpfen die Akteure die Aussicht auf eine baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs mit der Hoffnung auf eine rasche Erholung der Konjunktur und damit der Ölnachfrage. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 10,2 Prozent auf 40,93 Dollar. Brentöl legt um 9,3 Prozent zu auf 43,11 Dollar.

Vermeintlich sichere Häfen werden dagegen gemieden. Die Feinunze Gold verbilligt sich um 4,1 Prozent auf 1.871 Dollar. Am Anleihemarkt treiben sinkende Notierungen die Zehnjahresrendite um 11,6 Basispunkte auf 0,93 Prozent nach oben.

Am Devisenmarkt zeigt sich Dollarindex kaum verändert. Anleger ziehen sich aus Fluchtwährungen wie Dollar und Yen zurück und gehen dafür stärker ins Risiko.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.647,37 4,67 1323,97 3,89 S&P-500 3.628,53 3,39 119,09 12,31 Nasdaq-Comp. 12.005,71 0,93 110,48 33,80 Nasdaq-100 12.137,99 0,39 46,65 38,99 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 1,2 0,16 -103,0 5 Jahre 0,42 5,6 0,37 -149,9 7 Jahre 0,68 9,7 0,59 -156,4 10 Jahre 0,93 11,6 0,81 -151,5 30 Jahre 1,72 11,8 1,61 -134,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:55h Fr, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1905 +0,14% 1,1884 1,1877 +6,2% EUR/JPY 124,98 +1,77% 122,99 122,71 +2,5% EUR/CHF 1,0787 +0,86% 1,0687 1,0681 -0,6% EUR/GBP 0,9021 -0,12% 0,9017 0,9021 +6,6% USD/JPY 105,09 +1,74% 103,50 103,31 -3,4% GBP/USD 1,3198 +0,25% 1,3180 1,3167 -0,4% USD/CNH (Offshore) 6,5892 +0,08% 6,5568 6,5892 -5,4% Bitcoin BTC/USD 15.353,76 -1,09% 15.355,01 15.500,50 +112,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,93 37,14 +10,2% 3,79 -27,5% Brent/ICE 43,11 39,45 +9,3% 3,66 -38,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.871,39 1.951,15 -4,1% -79,77 +23,3% Silber (Spot) 24,24 25,62 -5,4% -1,37 +35,8% Platin (Spot) 864,55 898,98 -3,8% -34,43 -10,4% Kupfer-Future 3,21 3,15 +1,6% +0,05 +13,4% ===

November 09, 2020 09:57 ET (14:57 GMT)

