Ermüdungs- und Kabelbrüche an der Leitungsführung von Robotern oder bestimmten aktorisch bewegten Maschinen sind früher oder später die Folge der ständigen Bewegungen des Roboters. Sie führen zu Belastungen der Energiepakete; darunter versteht man die Energiezuführung, die aus Schutzschläuchen (Wellrohren) mit pneumatischen, hydraulischen und/oder elektrischen Leitungen/Kabeln besteht, einschließlich der Befestigungselemente am Roboter. Die Wellrohre dürfen weder gestaucht noch gedehnt werden, damit sie nicht beschädigt werden. Der normale Verschleiß bei 6-Achs-Robotern ist an den Achsen 4 bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...