Mainz (ots) - Starke Nutzung der ZDF-Nachrichtenangebote am vergangenen Wochenende: Die Entscheidung bei der US-Präsidentschaftswahl mit dem Sieg von Joe Biden hat am 7. und 8. November 2020 eine hohe Zuschauerresonanz sowohl bei den "ZDF spezial"-, "heute"- und "heute journal"-Ausgaben als auch in der ZDFmediathek erzielt.Am Samstag, 7. November 2020, informierten sich 6,32 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 21,4 Prozent) in der "heute"-Ausgabe um 19.00 Uhr über den Ausgang der US-Wahl. Im Anschluss sahen 4,90 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 15,4 Prozent) das "ZDF spezial: Sieg für Biden - Entscheidung in den USA". Und auch die 4,73 Millionen Zuschauer für das "heute journal spezial" zur US-Wahl, das die Show "Der Quiz-Champion" unterbrach, sowie die 4,63 Millionen für das "heute journal" ab 23.25 Uhr (Marktanteil: 24,0 Prozent) verdeutlichen das hohe Interesse an der Berichterstattung über den Wahlausgang. Und das Informationsinteresse des ZDF-Publikums blieb auch am Sonntag, 8. November 2020, weiter hoch, wie die 4,81 Millionen Zuschauer für die "heute"-Ausgabe um 19.00 Uhr (Marktanteil: 16,3 Prozent) und die 4,99 Millionen Zuschauer für das "heute journal" um 21.45 Uhr (Marktanteil: 16,1 Prozent) belegen.Einen Höchstwert für Abrufvideos von ZDF-Nachrichten wurde ebenfalls am Sonntag, 8. November 2020, erzielt - mit 0,87 Millionen Sichtungen konnte ein neuer Rekordwert verzeichnet werden. Die zweithöchste Tagesnutzung wurde am Samstag, 7. November 2020, erzielt - mit 0,80 Millionen Sichtungen. Das gesamte Genre Information erreichte am Sonntag, 8. November 2020, mit 1,52 Millionen Sichtungen einen neuen Tagesrekord, gefolgt vom Vortag mit 1,38 Millionen Sichtungen. Das erfolgreichste Nachrichten-Abrufvideo am 8. November 2020 war Joe Bidens Rede nach dem Wahlsieg "Nicht spalten, sondern vereinen" mit 0,17 Millionen Sichtungen.Mit 8,26 Millionen Visits für die ZDFmediathek beziehungsweise 4,27 Millionen Visits für die ZDF-Nachrichtenangebote wurden bereits am Tag nach der US-Wahl Rekordwerte erzielt.Rückblick auf den Zuschauerzuspruch in der Wahl-Woche:"Die Nacht der Entscheidung" sahen in der Nacht vom 3. auf den 4. November 2020 über mehr als sechs Stunden 0,63 Millionen Zuschauer im ZDF, das entspricht einem Marktanteil von 14,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung einen Marktanteil von 13,2 Prozent. Das "ZDF spezial: Trump oder Biden? - Hängepartie in den USA" erreichte am Mittwoch, 4. November 2020, 4,53 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,1 Prozent (10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen). Am selben Abend sahen ab 22.20 Uhr 3,01 Millionen Zuschauer das "auslandsjournal spezial: Amerikas Schicksalswahl", bei einem Marktanteil von 13,1 Prozent. Das "ZDF spezial: Trump oder Biden? - Wahlkrimi in den USA" hatte am Donnerstag, 5. November 2020, 4,61 Millionen Zuschauer und 15,6 Prozent Marktanteil (11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen). Und das "ZDF spezial: Trump oder Biden? - Showdown in den USA" verfolgten am Freitag, 6. November 2020, 5,18 Millionen Zuschauer im ZDF, bei einem Marktanteil von 18,0 Prozent. Mit 6,13 Millionen Zuschauer und 22,3 Prozent Marktanteil hatte vor diesem "ZDF spezial" erneut die "heute"-Ausgabe um 19.00 Uhr hohen Zuspruch verzeichnet - und auch das "heute journal" lag am vergangenen Freitag mit 5,18 Millionen Zuschauern und 18,7 Prozent Marktanteil ab 22.10 Uhr beim informationsinteressierten Publikum vorne.Alle Infos mit Beiträgen und Dokumentationen zur US-Wahl 2020 in der ZDFmediathek auf der Themenseite https://zdf.de/nachrichten/thema/usa-wahlen-100.htmlAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 7016100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/uswahl2020Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/us-wahl-2020/Pressemitteilung: https://kurz.zdf.de/POL/ZDFheute in der ZDFmediathek: https:/zdf.de/nachrichten (https://zdf.de/nachrichten)https://twitter.com/ZDFheutehttps://facebook.com/ZDFheutehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4757823