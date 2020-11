Das Gesamtvolumen der Investitionen in Photovoltaik-Speicher liegt der Berliner Senatsverwaltung zufolge bei insgesamt rund 1,6 Millionen Euro. Das Land gewährt die Zuschüsse von bis zu 15.300 Euro noch bis Ende 2021.Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft und Energie hat nach einem Jahr eine Bilanz seines Förderprograms für Photovoltaik-Speicher gezogen. "Energiespeicher Plus" erfreue sich großer Beliebtheit. So seien seit Januar - seither sind Anträge digital möglich - mehr als 600 Anträge gestellt worden. Das Volumen der Investitionen in die Speicher liege insgesamt bei rund 1,6 Millionen ...

