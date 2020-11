(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.11.2020 - Technologiewerte können am Montag nicht die starke Kursbewegung des restlichen Aktienmarktes nachvollziehen. Für Nordex und New Work geht es aber kräftig nach oben. Die NASDAQ klettert leicht. Der DAX klettert am Nachmittag um 6,0 Prozent auf 13.228 Punkte, gestützt von MTU Aero, Münchner Rück und Fresenius. Für Delivery Hero, Deutsche Wohnen und Merck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...