Tagesausblick für 10.11.: DAX steigt über 13.000 Punkte. Apple und Airlines im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Heute gab es ein Kursfeuerwerk an den Aktienmärkten. Das Biotechnologieunternehmen BioNTech hat gemeinsam mit Pfizer positive Ergebnisse zur Phase III ihrer Covid-Impfstoffstudie gemeldet und beantragt nun die Zulassung. Diese Meldung und die Aussicht auf eine Entscheidung in der US-Wahl versetzten die Anleger in Kauflaune. Dabei schoss der DAX knapp sechs Prozent auf 13.200 Punkte nach oben und der EuroStoxx50 verbesserte sich sogar um rund sieben Prozent auf 3.425 Punkte.

Heute war "Risk-On" das Motto. Anleger trennten sich also von sicheren Wertpapieren wie Staatsanleihen. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um 12 Punkte auf -0,52 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere legte um elf Punkte auf 0,95 Prozent zu. Die Edelmetalle kamen mehrheitlich ebenfalls unter Druck. Dabei verlor Gold mehr als vier Prozent auf 1.860 US-Dollar und setzte damit auf einer wichtigen Unterstützung auf. Der Silberpreis gab zeitweise zwei Dollar auf 24 US-Dollar ab. Einzig Palladium konnte die Gewinne der Vorwoche verteidigen und schloss bei knapp 2.500 US-Dollar pro Feinunze. Nach einem uneinheitlichen Auftakt ließ sich der Ölpreis zur Mittagszeit von der Aktienrally anstecken. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil raste durch die Hürde von 41,20 US-Dollar und kam erst im Bereich des Oktoberhochs von 43,50 US-Dollar zum Stehen.

Unternehmen im Fokus

Vergangene Woche gab es zahlreiche Titel, die auf Wochensicht zweistellig zulegten. Heute schaffte es eine Reihe von Aktien an einem Tag. Besonders die arg gebeuteltenundhoben ab. Ebenfalls überdurchschnittlich zulegen konnten im DAX die beiden Versichererundbeantragte in der EU und den USA die Zulassung von Finerenon, das zur Behandlung von Nierenerkrankungen bei Typ-2-Diabetes eingesetzt werden kann. Das Papier verbesserte sich heute um mehr als acht Prozent. Dieverkauft die IT-Tochter Postbank Systems und stieg heute auf den höchsten Stand seit Juli 2020. Bei Adidas sorgen derweil Spekulationen um eine Trennung von Reebok für Fantasie.

Aus Europa melden Morgen unter anderem 1×1 Drillisch, Adidas, Alstom, Deutsche Post, Deutz, Eckert & Ziegler, Henkel, Jenoptik, Schäffler, Siemens Energy, Teamviewer, Uniper und United Internet Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Apple lädt am Abend zur nächsten Keynote.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreise, Oktober

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Frankreich - Arbeitslosenquote ILO, Q3

Frankreich - Industrieproduktion, September

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.160/13.310 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.810/12.960 Punkte

Die gute Stimmung vom Freitag hielt auch heute Morgen und sorgte bereits zur Eröffnung für ein Gap über die Marke von 12.600 Punkten. Nach der positiven Meldung zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff schoss der DAX zeitweise auf knapp 13.300 Punkte. Am späten Nachmittag nahmen einige Marktteilnehmer zwar Gewinne mit. Dennoch konnte der Index die Marke von 13.100 Punkten verteidigen. Im Bereich von 12.960/13.000 Punkten findet der Index aktuell eine Unterstützung. Solang diese Zone hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.300 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 31.08.2020- 09.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.11.2013 - 09.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Der Beitrag Tagesausblick für 10.11.: DAX steigt über 13.000 Punkte. Apple und Airlines im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).