Zürich (awp) - Ein möglicher Durchbruch bei einem Corona-Impfstoff hat am Montag an den Aktienmärkten in der Schweiz und weltweit für ein Kursspektakel gesorgt. Positive Studiendaten von Biontech und Pfizer zu einem Corona-Impfstoff schürten bei Investoren Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung der Corona-Lage. Demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...