Nach der Demonstration der Initiative "Querdenken" gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Leipzig fordert die SPD-Chefin Saskia Esken, das Versammlungsrecht zu verschärfen, um derartige Demonstration in Zukunft zu verhindern. "Da müssen wir legislativ tätig werden", sagte Esken gegenüber dem Sender SWR2.

