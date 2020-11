Oosterhout (ots) - Der niederländische Hersteller Banketbakkerij Merba B.V. ruft das Produkt "Sondey Granola Bites, 90g" mit folgenden Sortierungen, Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern zurück.Produkt/Sortierung | Mindesthaltbarkeitsdatum | LosnummerSondey Granola Bites Kokos-Schokolade | 10-06-2021 | L2016206Sondey Granola Bites Kokos-Schokolade | 08-07-2021 | L2019006Sondey Granola Bites Kokos-Schokolade | 05-08-2021 | L2021806Sondey Granola Bites Haselnuss | 09-06-2021 | L2016106Sondey Granola Bites Haselnuss | 08-07-2021 | L2019106Sondey Granola Bites Haselnuss | 05-08-2021 | L2021806Sondey Granola Bites Blaubeere | 09-06-2021 | L2016106Sondey Granola Bites Blaubeere | 05-08-2021 | L2021806Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in den o.g. Sortierungen des Produktes "Sondey Granola Bites, 90g" enthaltenen Sesamsamen mit Ethylenoxid belastet sind. Ethylenoxid ist ein in der EU nicht zugelassener Biozidwirkstoff und wird als gesundheitsschädlich eingestuft. Aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht verzehren.Das betroffene Produkt "Sondey Granola Bites, 90g" mit den oben genannten Sortierungen, Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern des Herstellers Banketbakkerij Merba B.V. wurde bei Lidl Deutschland in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl Deutschland sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Sondey Granola Bites, 90g" mit den oben genannten Sortierungen, Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern des Herstellers Banketbakkerij Merba B.V. betroffen. Andere bei Lidl Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Banketbakkerij Merba B.V. sowie Produkte anderer Hersteller sind von diesem Rückruf nicht betroffen.Der Hersteller Banketbakkerij Merba B.V. entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/4757888