FLIR Systems, Inc. gab heute zwei Kameras für intelligente Verkehrssysteme bekannt, die FLIR-ThermiCamAI* mit Wärmebild und die im sichtbaren Bereich arbeitende FLIR-TrafiCam AI-Kamera, beide mit künstlicher Intelligenz (KI) zur Optimierung des Verkehrsflusses auf Straßen und an Kreuzungen. In Kombination mit der Cloud-Plattform FLIR Acyclica können Städte die Daten der KI-Kamera zur Verkehrsprognose, zur Vermeidung von Staus und potenziellen Unfällen sowie zur Schaffung sicherer Straßen für Fahrer, Radfahrer und Fußgänger rund um die Uhr nutzen.

"FLIR-Verkehrssysteme sind derzeit in 75 Ländern installiert. Mit der Ergänzung durch ThermiCam AI und TrafiCam AI bietet FLIR nun eine vollständig integrierte Lösung, die es Verkehrsingenieuren und Stadtplanern ermöglicht, KI-basierte Erkenntnisse zur kontinuierlichen Optimierung des Verkehrsflusses anzuwenden", so Rickard Lindvall, General Manager, Solutions Business, FLIR Systems. "Die integrierte Lösung ermöglicht Städten die Verbesserung der Gestaltung städtischer Straßen, um Städte sicherer und lebenswerter zu machen."

Die KI-fähigen Kameras helfen dabei, den Verkehr durch Echtzeit-Datenerfassung und -verarbeitung dynamisch am Rand zu steuern, und liefern Input für Verkehrssignal-Kontrollgeräte an Kreuzungen, was den Verkehrsfluss und die Sicherheit im Moment verbessert. Mit der Fähigkeit, Wärmeenergie-Daten durch einen Wärmesensor in der ThermiCam KI und einen sichtbaren, hochauflösenden Sensor mit schwachem Licht in der TrafiCam KI zu erfassen, haben Verkehrssignale in Städten eine vollständige, kontinuierliche Überwachung bei allen Wetterbedingungen und sogar durch Rauch hindurch für die Tunnelüberwachung. Die Kameras sind auch Wi-Fi-fähig für Reisezeitberechnungen und andere Herkunft-Ziel-Anwendungen. Zukünftig können die Kameras mit 5G-Zellularantennen nachgerüstet werden, um die Fahrzeug-zu-Alles-Konnektivität (Vehicle-to-Everything, V2X) zu unterstützen, was die Verkehrssicherheit weiter verbessern wird.

Die FLIR-Acyclica-Cloud-Plattform bietet die Tools und Analysen, die für ein besseres Verständnis der Verkehrsdaten erforderlich sind. Wenn ThermiCam KI und TrafiCam KI mit der Acyclica-Cloud-Plattform gepaart werden, können Städte ihre KI-basierten Erkenntnisse auf Echtzeitdaten anwenden, um vorausschauende Verkehrsmusteränderungen für effizientere und sicherere Städte vorzunehmen.

