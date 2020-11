MAINZ (dpa-AFX) - Einen Tag nach der Veröffentlichung vielversprechender Zwischenergebnisse zu seinem Corona-Impfstoff legt das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech an diesem Dienstag Geschäftszahlen zum dritten Quartal vor. Außerdem will Biontech um 14.00 Uhr in einer Telefonkonferenz "Informationen zum operativen Fortschritt" geben, wie es hieß.

Das Mainzer Unternehmen und der US-Pharmakonzern Pfizer hatten am Montag mitgeteilt, ihr Impfstoff biete einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Schwere Nebenwirkungen seien nicht festgestellt worden. Biontech und Pfizer wollen nach eigenen Angaben voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.

Bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA können Arzneimittelhersteller schon vor dem kompletten Zulassungsantrag einzelne Teile zu Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit eines Präparats einreichen. Ein solches Verfahren hat neben Biontech auch das britisch-schwedische Unternehmen Astrazeneca bereits vor einiger Zeit für seinen Impfstoff-Kandidaten gestartet./mba/DP/he