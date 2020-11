DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. November

=== *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK), München *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Göppingen 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate, Duisburg 07:00 DE/Flatex AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q PROGNOSE: 7,8% zuvor: 7,1% *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Umsatz (ausführlich) 3Q (09:00 Analysten-Telefonkonferenz; 10:30 Presse- Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate (08:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 10:30 Presse- Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Telefonkonferenz), Köln 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q, Dettingen *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1H, Linz *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 07:45 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Jena *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q, Berlin *** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Herzogenaurach *** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate, München 08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 3Q, München 08:00 DE/Destatis, Inlandstourismus September *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +20.000 Personen zuvor: +28.000 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,8% zuvor: 4,5% *** 08:45 FR/Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm *** 09:00 DE/Nordex SE, Telefonkonferenz für Analysten zum Ergebnis 3Q, Ausblick 2020 und Ziel 2022, Rostock 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und EU-Binnenmarktkommissar Breton, Eingangsstatements bei (virtueller) Europäischer Clusterkonferenz 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme (per Videokonferenz) am Westbalkan-Gipfel 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, PK (digital) zum KI-Zukunftskompass *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: +40,0 Punkte zuvor: +56,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -65,0 Punkte zuvor: -59,5 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q, Mainz 12:30 DE/Bayerns Ministerpräsident Söder, PK nach Kabinettssitzung, München *** 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Frankreichs Staatspräsident Macron und anderen führenden EU-Politikern über eine Initiative gegen den islamistischen Terror; 16:00 gemeinsame virtuelle PK 16:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer virtuellen UBS-Konferenz *** 18:00 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H, Paris 20:00 US/Fed, Anhörung (per Livestream) von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) vor dem Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen sowie städtische Angelegenheiten 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q, Fort Worth 23:00 US/Fed, Rede (per Livestream) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) beim National Congress of American Indians *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q, Rom ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

