Die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz will ab dem kommenden Frühjahr ihre Interessen eigenständig vertreten.St. Gallen - Die Raiffeisen-Gruppe tritt aus der Schweizerischen Bankiervereinigung aus. Die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz verlässt den Branchenverband per Ende März 2021, wie sie am Dienstag mitteilte. Die Bankenbranche und die Interessen der verschiedenen Akteure auf dem Schweizer Finanzplatz hätten sich in den vergangenen Jahren stark verändert, schreibt die Gruppe zur Begründung.

