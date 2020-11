Die beiden Netzbetreiber wollen gemeinsam 5G-Lösungen entwickeln. Ein Gerät befindet sich schon in der Erprobung. Eine Vorreiterrolle auf dem Markt für 5G-Inhousegeräte soll das gemeinsame Unternehmen einnehmen, sagten die Vertragspartner auf einer Präsentation am 9. November. Konkret haben die beiden Konzerne bereits ein Gerät in der Erprobung: Der Dual-Band-Repeater verstärkt sowohl 4G- als auch 5G-Signale und sorgt innerhalb von Gebäuden für bessere Mobilfunkabdeckung. Tests liefen zwischen August und ...

