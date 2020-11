Die aktuell längste Serie: CA Immo mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 15.24%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Montag Lufthansa mit 19,88% auf 8,91 (239% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 17,14%) vor Airbus Group mit 18,57% auf 83,00 (426% Vol.; 1W 31,56%) und Commerzbank mit 15,37% auf 4,60 (265% Vol.; 1W 8,90%). Die Tagesverlierer: HelloFresh mit -15,25% auf 41,68 (443% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,99%), Valneva mit -11,03% auf 5,16 (330% Vol.; 1W -21,10%), Pinterest mit -10,80% auf 57,75 (233% Vol.; 1W -1,08%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (13108,64 Mio.), Berkshire Hathaway (5025,14) und Barrick Gold (2559,06) ....

