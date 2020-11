DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages Veterans Day geschlossen.

TAGESTHEMA

TEAMVIEWER

Der Softwarekonzern blickt nach einem starken dritten Quartal etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Die Billings dürften 2020 nun zwischen 450 Millionen bis 455 Millionen Euro liegen. Die Umsätze sollen mindestens 450 Millionen Euro erreichen, die bereinigte EBITDA-Marge wie geplant rund 56 Prozent. Die Prognose gelte ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Ubimax-Übernahme.

BERICHTET 3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q19 Billings 106 +28% 83 Umsatz 117 +15% 102 EBITDA bereinigt 58 +27% 46 Ergebnis nach Steuern 32 +132% 14

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 5.921 -8% 17 6.410 Betriebsergebnis 726 -19% 16 897 Ergebnis vor Steuern 686 -21% 12 865 Ergebnis nach Steuern* 530 -18% 14 644 Ergebnis nach Steuern/Dritten 519 -20% 3 646 Ergebnis je Aktie unverwässert* 2,71 -17% 13 3,26 * fortgeführte Geschäftsbereiche

1&1 DRILLISCH

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 948 +3% 19 923 EBITDA 133 -21% 19 168 EBIT 94 -28% 18 130 Ergebnis nach Steuern 65 -27% 16 89 Ergebnis je Aktie 0,37 -27% 16 0,51

JENOPTIK (07:45)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Auftragseingang 178 -3% 9 182 Umsatz 182 -15% 10 213 EBITDA 27 -29% 10 37 EBIT 15 -42% 9 26 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 20 Ergebnis je Aktie 0,19 -46% 7 0,35

UNIPER (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zu den ersten neun Monaten (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 9MON 9M20 ggVj Zahl 9M19 EBITDA bereinigt 902 +25% 9 720 EBIT bereinigt 407 +100% 9 203 Ergebnis nach Steuern bereinigt 305 +417% 9 59

UNITED INTERNET

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL* 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 1.338 +1% 15 1.324 EBITDA 283 -10% 15 314 EBIT 164 -17% 15 197

-* Die zusammengestellten Zahlen für das Vorsteuerergebnis, Nettogewinn und Ergebnis je Aktie werden durch die Abschreibungen auf Tele Columbus beeinflusst, die nur von einigen Analysten einbezogen wurden. Infolgedessen gibt es keinen tragfähigen Konsens für das 3. Quartal und Gesamtjahr 2020.

Weitere Termine:

07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Umsatz (ausführlich) 3Q

10:30 Presse-Telefonkonferenz)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Flatex AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1H

07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:45 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 3Q

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 9 Monate

10:30 DE/Robert Bosch GmbH, PK (digital) zum KI-Zukunftskompass

12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q

18:00 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 Arbeitslosenquote 3Q PROGNOSE: 7,8% zuvor: 7,1% 08:45 Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +20.000 Personen zuvor: +28.000 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,8% zuvor: 4,5% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: +40,0 Punkte zuvor: +56,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -65,0 Punkte zuvor: -59,5 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.915,50 -0,65 S&P-500-Indikation 3.526,25 -0,71 Nasdaq-100-Indikation 11.739,00 -0,84 Nikkei-225 24.905,59 0,26 Schanghai-Composite 3.356,22 -0,52 +/- Ticks Bund -Future 174,63% +11 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.095,97 4,94 DAX-Future 12.999,50 4,11 XDAX 13.006,75 4,09 MDAX 27.793,97 1,64 TecDAX 2.974,85 -1,30 EuroStoxx50 3.407,91 6,36 Stoxx50 3.021,42 4,17 Dow-Jones 29.157,97 2,95 S&P-500-Index 3.550,50 1,17 Nasdaq-Comp. 11.713,78 -1,53 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,52% -160

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der fulminanten Rally des Vortages in Reaktion auf die Nachricht eines wahrscheinlichen Impfstoffs von Biontech bzw. Pfizer sowie dem nun sicheren Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen zeichnen sich zur Eröffnung kräftigere Abgaben ab. Dabei dürfte es vornehmlich um Gewinnmitnahmen handeln. Auch gibt es einzelne skeptische Stimmen mit Blick auf den Impfstoffkandidaten. So lägen noch nicht alle Daten vor, zudem sei unklar, wann es zu einer Zulassung komme und zuletzt sei unsicher, wieviele Menschen sich tatsächlich impfen ließen. Daneben wird im Handel auf schwache Inflationszahlen aus China verwiesen. Beobachter sehen in den Zahlen ein mögliches Indiz für eine Nachfrageschwäche der chinesischen Konsumenten.

Rückblick: Hausse - Die Nachricht, dass der von Biontech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff "zu 90 Prozent wirksam" sei, löste ein Kursfeuerwerk aus. Ansonsten wurde der klare Biden-Sieg an der Börse gefeiert. Der Markt setzte auf eine Entspannung im Handelsstreit und auf Konjunkturpakete. Tagesgewinner war der Bankensektor mit Aufschlägen von 12,3 Prozent, gefolgt vom Ölsektor mit einem Plus von 10,4 Prozent. Aktien der Reisebranche haussierten in Reaktion auf die Impfstoffmeldung. "Das ist die Rettung der Airlines", kommentierte ein Händler. Lufthansa verteuerten sich um 19,9 Prozent, Air France 27,5 Prozent und IAG 25,5 Prozent. Für Tui ging es 19,7 Prozent nach oben, während Fraport 33,8 Prozent zulegten. Im Gefolge haussierten MTU mit Aufschlägen von 16,6 Prozent. Der Reisesektor gewann 7 Prozent. Dagegen gerieten die "Stay-at-Home"-Aktien, die üblicherweise von Corona profitieren, unter Druck. So fielen Delivery Hero um 5,8 Prozent, Hellofresh brachen um 15,3 Prozent ein oder Shop Apotheke um 18,9 Prozent. Für Ocado ging es an der Londoner Börse um 11,5 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Hausse - Nach Zahlenausweis gewannen Infineon 3,6 Prozent - Warburg hob die starke Marge hervor. Adidas stiegen um 7,7 Prozent, nachdem in die Verkaufspläne für Reebok Bewegung gekommen war. Daneben profitierten Adidas vom Wechsel in zyklische Werte. Traton stiegen mit der Übernahme von Navistar um 5,3 Prozent. Die Volkswagen-Tochter hat nun den Vertrag über einen Zusammenschluss mit dem US-Nutzfahrzeughersteller unterzeichnet. Der Automobilsektor insgesamt war gesucht: VW stiegen 6,9 Prozent, Daimler 5,2 Prozent, BMW 6,4 Prozent und Continental 10 Prozent. Defensive Immobilienaktien fielen: Vonovia um 4,4 Prozent oder Deutsche Wohnen um 6,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Hornbach Baumarkt wurden 7 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 angehoben. Im Fahrwasser stiegen Hornbach Holding um 5,0 Prozent. Die Nordex-Aktie wurde 3 Prozent höher gestellt. Der Windkraftanlagenhersteller sah sich wieder in der Lage, eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr abzugeben. Für Schaeffler ging es 0,5 Prozent nach oben. Der Automobilzulieferer traut sich wieder eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr zu. Er rechnet wegen der Schwäche im größten Segment Automotive Technologies mit einem deutlichen Umsatzrückgang und einer Belastung der operativen Marge.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 10, 2020 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.