Kundenbefragung der Gesellschaft für Verbraucherstudien sieht SPARDA-BANK in allen Kriterien führend



Wien (APA-ots) - Wien, 10.11.2020 - Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) ermittelte in einer landesweiten Online-Kundenbefragung Österreichs beste Girokonten (Filialbanken) 2020*. Als klarer Sieger in der begehrten Kategorie bestes Preis-Leistungs-Verhältnis geht die SPARDA-BANK hervor. Sie überzeugte die Kundinnen und Kunden in allen drei Bewertungskriterien und ließ damit alle sieben untersuchten Filialbanken deutlich hinter sich.



"Als einzige österreichische Bank, die sich ausschließlich auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konzentriert, ist für uns und unsere Kundinnen und Kunden das Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte von besonderer Bedeutung. Es ist unser Anspruch stets maßgeschneiderte Produkte zu top Konditionen anzubieten", erklärt Prok. Günter Umfahrer, Regionaldirektor der SPARDA-BANK. Bewertet wurden in dieser Kategorie das Preis-Leistungs-Verhältnis der Girokonten, die Höhe der Gebühren sowie das

Preis-Leistungs-Verhältnis von Zusatzleistungen oder -funktionen. Bei allen drei Kriterien hatte die SPARDA-BANK die Nase vorn und erzielte jeweils die beste Punktzahl. "Dass sich über 80 % der Kundinnen und Kunden mit unserem Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich zufrieden zeigen, ist für uns ein klares Signal auch in Zukunft an unseren Werten und unserer Ausrichtung festzuhalten", erläutert Umfahrer weiter.



SPARDA-BANK im Spitzenfeld



Im Rahmen der Verbraucherstudie wurden zudem sechs weitere Kategorien bewertet. Neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis fallen laut ÖGVS vor allem Punkte wie Transparenz und Service als Entscheidungsfaktoren bei der Bankenwahl ins Gewicht. "Auch wenn man alle Kategorien der Studie in Betracht zieht, liegt die SPARDA-BANK im Spitzenfeld. Dies beweist, dass gerade wir als kostenorientierter Anbieter unseren Kundinnen und Kunden eine umfassende und hochqualitative Dienstleistung erbringen", so Umfahrer stolz.

KONTOPAKETE, DIE GENAU PASSEN



Die Kontopakete der SPARDA-BANK bieten den Kundinnen und Kunden individuelle Lösungen passend zu ihren Zahlungsverkehrsgewohnheiten. Vom Girokonto-Einsteiger, über den traditionellen Nutzer bis hin zum anspruchsvollen Kontoinhaber - der innovative SPARDA Kontofinder ermittelt Kundenwünsche in nur wenigen Klicks und unterstützt bei der Suche nach den optimalen Konditionen. "Mit unseren Kontopaketen BASIS, KLASSIK, PREMIUM und JUGEND haben wir unsere Produkte an die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden angepasst. Zudem bieten wir für Mitglieder der Gewerkschaft vida ganz besondere Konditionen an. So stellen wir sicher, dass jede Zielgruppe genau das bekommt, was sie braucht", betont der Regionaldirektor der SPARDA-BANK.

Mehr zu den Konditionen für Mitglieder der Gewerkschaft vida auf www.sparda.at/vida



SPARDA-BANK AUCH MIT BESTER BANKING APP



Auch bei der SPARDAbanking App können die SPARDA-BANK Kunden auf das "beste" Produkt am Markt vertrauen. Hier greift das Unternehmen auf die Banking App der österreichischen Volksbanken zurück, welche in einer aktuellen ÖGVS-Studie am besten bewertet wurde und als Sieger unter den acht untersuchten Filialbanken hervorgeht.

Die Banking App der Volksbank wurde von Kundinnen und Kunden am besten bewertet und geht als Sieger der acht untersuchten Filialbanken hervor*. "Dieser Spitzenplatz bestätigt unsere Bestrebungen um einen kontinuierlichen Ausbau der digitalen Leistungen und motiviert uns zusätzlich, auch im nächsten Jahr den Platz zu verteidigen", ist Generaldirektor DI Gerald Fleischmann der VOLKSBANK WIEN AG stolz.



*Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH: ÖGVS-Kunden-Votum: Österreichs beste Girokonten (Filialbanken) 2020. Kundenbefragung 07/2020.



Über die SPARDA-BANK:



Die SPARDA-BANK wurde vor mehr als 80 Jahren von Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern für EisenbahnerInnen und Eisenbahnern als Genossenschaft gegründet und ist die einzige Bank in Österreich, die sich ausschließlich auf ArbeitnehmerInnen konzentriert. Heute ist die SPARDA-BANK als Marke der VOLKSBANK WIEN AG für PrivatkundInnen in ganz Österreich da.



