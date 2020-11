FRANKFURT, PARIS, AMSTERDAM, COPENHAGEN, LONDON und CHARLOTTE, N.C. (ots) - Die auf den Mittelstand fokussierten führenden Corporate Finance Beratungen und Investment Banken Capitalmind International BV ("Capitalmind"), Investec Bank plc ("Investec") und Regions Securities LLC ("Regions", zusammen mit BlackArch Partners ("BlackArch") als deren Einheit für M&A- und Finanzierungs-Beratung ("gemeinsam Partner"), haben heute bekanntgegeben, dass sie eine strategische Partnerschaft in Bezug auf ihre Corporate-Finance-Beratungstätigkeit in den Bereichen M&A und Debt Advisory eingegangen sind.Die Partnerschaft eröffnet Kunden aus dem Mittelstand den Zugang zu grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen der drei Partner, um so ihr Geschäft auszubauen und zu entwickeln. Zugleich stärkt die Kooperation jeden der drei Partner in seinem Angebot, mit Hilfe von lokalen Teams in den größten Wirtschaftsräumen der Welt Lösungen für global agierende Unternehmen zu entwickeln und anzubieten.Die Partnerschaft deckt weltweit folgende Sektoren ab: Industrie, Konsumgüter und Einzelhandel, Unternehmensdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Lebensmittel und Landwirtschaft, Technologie, Medien und Telekommunikation, Transport und Logistik, Infrastruktur, Energie sowie Rohstoffe.Die Partnerschaft bietet Unternehmensverkäufern damit Zugang zu einem breiten Spektrum an potenziellen Käufern in den unterschiedlichsten Sektoren und Regionen. Für Unternehmen, die durch Akquisitionen international expandieren wollen, schaffen die Partner Zugang zu einer Vielzahl an weltweiten Investitionsmöglichkeiten.Insgesamt werden über die Partnerschaft über 300 Investment-Banking-Experten weltweit vernetzt. Kunden profitieren dadurch vom gebündelten Know-how, der Transaktionserfahrung und der Umsetzungskompetenz eines globalen Netzwerks mit Standorten in Westeuropa (Vereinigtes Königreich, Irland, Deutschland, Frankreich, Benelux und Skandinavien), den USA, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum (Australien, Hongkong und Indien)."Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Partnerschaft mit Investec und Regions/BlackArch unser Angebot für unsere Kunden erweitern können. Unsere Partner sind Marktführer in ihren jeweiligen Regionen und bieten für ihre Kunden erstklassige Unterstützung bei Zukäufen, Finanzierungen und bei Unternehmensverkäufen an. Mittelständische Unternehmen agieren heutzutage auf globaler Ebene und tätigen Transaktionen weltweit. Unsere europäischen Kunden erwarten von ihrem Berater, dass er mit einem multinationalen Umfeld vertraut ist und Zugang zu Käufern und Zielunternehmen sowie Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen in den größten Wirtschaftsräumen der Welt hat", so Ervin Schellenberg, der als Managing Partner für das internationale Geschäft bei Capitalmind zuständig ist."Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, für unsere Kunden global relevant zu sein. Nachdem wir seit 2018 mit Capitalmind in Kontinentaleuropa zusammengearbeitet haben, freuen wir uns, nun auch mit Regions/BlackArch in den USA zu kooperieren. Auf diese Weise schaffen wir ein starkes globales Netzwerk, das gut positioniert ist, um für unsere Kunden international zu agieren", sagte Charles Barlow, der das grenzüberschreitende Corporate-Finance-Geschäft von Investec leitet. "Mit Capitalmind und Regions/BlackArch haben wir Partner gefunden, die kulturell sehr gut zu uns passen und unsere Vision der Kundenorientierung in allem was wir tun teilen.""Die Experten von BlackArch Partners arbeiten eng mit ihren Kunden zusammen, um eine individuelle M&A-Beratung in einer zunehmend vernetzten Welt anbieten zu können", sagte Rit N. Amin, Managing Director und Group Head Corporate & Institutional Markets bei Regions Securities LLC. "Sowohl Investec als auch Capitalmind teilen unser Engagement für hervorragenden Service, Beratung und Betreuung. Indem wir unsere Kompetenzen bündeln, werden wir unsere Reichweite als auch unser Angebotsspektrum erweitern können, um spezifische Lösungen für Unternehmen und Investoren anzubieten. Wir freuen uns zudem darauf, mit unseren branchenspezifischen Kompetenzen im Investment Banking von Regions Securities die M&A-Beratungsleistungen bei BlackArch gemeinsam auszubauen und noch breiter aufzustellen."Über CapitalmindCapitalmind ist eine in Partnerbesitz befindliche und damit konzernunabhängige führende, europäische Corporate-Finance-Beratung, die Familienunternehmen und Unternehmer, Private-Equity-Investoren und Großunternehmen produktneutral berät. Capitalminds Experten haben in den letzten fünf Jahren über 200 Verkaufs-, Kauf- und Finanzierungsprojekte erfolgreich umgesetzt. Die Beratungsteams von Capitalmind bestehen aus insgesamt mehr als 60 Experten mit Büros in den Benelux-Ländern, Frankreich, Deutschland und den nordischen Ländern, die in grenzüberschreitenden Sektor- und Produktteams organisiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.capitalmind.com (http://www.capitalmind.com).Über InvestecInvestec arbeitet im Bankinggeschäft mit wachstumsorientierten Unternehmen, Institutionen und Private-Equity-Fonds zusammen und bietet Kunden in allen relevanten Sektoren eine umfassende Palette von Lösungen, die Kapital, Beratung und Treasury-Risikomanagement umfassen. Das Unternehmen verfügt über M&A- und Corporate-Finance-Beratungsteams in Großbritannien, Irland, Südafrika, Australien, Hongkong und Indien mit insgesamt rund 120 Fachleuten. Weitere Informationen finden Sie unter www.investec.com (http://www.investec.com).Über Regions Financial Corp.Die Regions Financial Corporation (NYSE: RF) ist mit Vermögenswerten von 145 Mrd. USD Mitglied des S&P 500 Index und einer der landesweit größten Full-Service-Anbieter für Privat- und Unternehmenskunden, in der Vermögensverwaltung sowie mit Hypothekenprodukten und -dienstleistungen. Über ihre Corporate Banking Group bedient Regions öffentliche und private Unternehmen mit einem breiten Netz an Niederlassungen sowie USA weit über ihre Specialized Industry Groups. Regions Capital Markets, ist eine Division der Regions Bank, die auf die Beratung und Produkte wie Konsortialkredite sowie Zins-, Rohstoff- und Währungshedging spezialisiert ist. Regions bietet außerdem Beratungs- und Kapitalbeschaffungsdienstleistungen über die Tochtergesellschaft Regions Securities LLC, Mitglied der FINRA und SIPC, an. Diese fungiert als Broker-Dealer für gewerbliche Kunden und ist bei M&A-Transaktionen beratend tätig. Weitere Informationen über Regions und das vollständige Produkt- und Dienstleistungsangebot finden Sie unter www.regions.com (http://www.regions.com).Über BlackArch PartnersBlackArch Partners LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Regions, ist eine führende mittelständische Investmentbank, die Finanzinvestoren, Privatunternehmen und diversifizierten Unternehmen ein umfassendes Spektrum an Beratungsdienstleistungen anbietet. BlackArch ist auf Dienstleistungen wie M&A-Beratung, strategische Beratung und Finanzierungsberatung spezialisiert. BlackArch hat seinen Hauptsitz in Charlotte, NC, und verfügt über insgesamt 12 branchenfokussierte Teams, die alle Sektoren abdecken, die für mittelständische Investoren von Interesse sind. Die BlackArch-Experten haben mehr als 350 Transaktionen in 16 Ländern auf vier Kontinenten abgeschlossen. Weitere Informationen über BlackArch finden Sie unter www.blackarchpartners.com (http://www.blackarchpartners.com).Medienkontakt:Kavita D. Kavita D. ChaudhuriCapitalmind GermanyTel. +49 611 205 4818Charles Barlow / Tom BaldockInvestecTel. +44 (0)20 7597 3796 / +44 (0)7860 101 715Evelyn MitchellRegionsTel. +1 205 264 4551