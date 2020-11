Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Was für ein Handelstag! Der DAX schoss gestern zeitweise um über 700 Punkte nach oben. Am Ende betrug das Plus immerhin noch mehr als 600 Punkte. Heute scheint der deutsche Leitindex dem enormen Tempo allerdings Tribut zollen zu müssen. Bei den Einzelthemen geht es heute um BioNTech, Öl, Walt Disney, Carnival, Amazon, Netflix, Beyond Meat, MTU, Adidas, Delivery Hero, Shop Apotheke und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.