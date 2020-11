DJ Karliczek für Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen

DÜSSELDORF/BERLIN (Dow Jones)--Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sich für eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen einschließlich Grundschulen ausgesprochen. "Eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht halte ich in einer Phase hoher Infektionszahlen selbst an Grundschulen ebenfalls für zumutbar, auch wenn das Maskentragen über den Tag natürlich lästig ist. Das Maskentragen ist aber für mich das effektivste Mittel, um Unterricht zu ermöglichen", sagte Karliczek der Rheinischen Post. Zudem könnten Schulen auf andere Räume, etwa in Pfarrzentren ausweichen, um mehr Abstand erreichen zu können, schlug sie vor. Ein entsprechendes Angebot sei kürzlich auch aus dem Museumsbereich gekommen. "Natürlich sind solche Räume nicht immer für Unterricht geeignet", räumte die CDU-Politikerin ein. Hier sei insgesamt viel Kreativität und auch Toleranz von allen Seiten gefragt.

November 10, 2020

