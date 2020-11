Konzernumsatz in Höhe von 141,5 Mio. € trotz Corona nur 7,8 % unter Vorjahr Operatives Konzernergebnis (EBIT) bleibt positiv mit 3,9 Mio. €; EBIT-Marge bei 2,8 %; bereinigt um Einmaleffekte mit 4,2 % auf Vorjahresniveau Positiver Free Cashflow in Höhe von 3,5 Mio. € Vorstand konkretisiert Jahresprognose 2020 und bleibt zuversichtlich für 2021 Sassenberg, 10. November 2020 - Die technotrans SE hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 einen Konzernumsatz in Höhe von 141,5 Mio. € erzielt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...