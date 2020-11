Die Wiener Börse dürfte am Dienstag ihre massiven Vortagesgewinne zur Eröffnung halten können und wenig verändert in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart ein knappes Plus von 0,05 Prozent. Die europäischen Leitbörsen waren dagegen vorbörslich etwas schwächer indiziert. Auf Unternehmensseite dürfte vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...