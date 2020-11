EUR/USD konsolidiert Verluste vom 10-Wochen-Hoch in einer kleinen Range - Der 100-Stunde-MA und das 38,2% Fibonacci-Retracement stellt den rückläufigen MACD in Frage - Die drei Tage alte horizontale Widerstandslinie begrenzt die unmittelbare Aufwärtsentwicklung - Der EUR/USD bleibt am frühen Dienstag in einer unruhigen Range über 1,1800, aktuell ...

