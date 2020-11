DJ EUREX/Renten-Futures unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Druck auf die deutschen Renten-Futures gibt es am Dienstagmorgen über die gesamte Laufzeitkurve. "Die Flucht in sichere Häfen wird dank der Aussicht auf einen Corona-Impfstoff abgewickelt und in Risiko-Assets umgeschichtet", meint ein Händler. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 17 Ticks auf 174,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,63 Prozent und das -tief bei 174,34 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 40.000 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures verliert 70 Ticks auf 221,52 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 135,24 Prozent.

November 10, 2020

