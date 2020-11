Die Bayer-Aktie konnte sich seit dem 5-Jahres-Tief am 30. Oktober 2020 bei 40,43 Euro wieder deutlich erholen und notiert derzeit bei über 46 Euro. Wie heute bekannt wurde, hat bei den Glyphosat-Klagen in den USA der zuständige Richter den Druck auf den Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer für eine Einigung erhöht: Richter Vince Chhabria kündigte in der Nacht zu Dienstag in...

