Der ATX konnte am Montag deutlich zulegen und mit einem Plus von 7,6% aus dem Handel gehen, er hatte schon vor der Nachricht über den neu gefundenen Impfstoff klar im Plus tendiert. Besonders profitieren konnte in Wien Do & Co, das Cateringunternehmen schoss gleich um 34,3% nach oben und erreichte den höchsten Stand seit Anfang August, die Bordverpflegung für Fluggesellschaften ist der wichtigste Geschäftsbereich des Unternehmens und hatte im abgelaufenen Quartal ein gewaltiges Minus erreicht. Auch der Flughafen Wien konnte deutlich anziehen und im Zuge der allgemeinen Euphorie ein Plus von 15,0% erzielen. Die Banken erlebten gleichfalls Kurssprünge, die Erste Group erzielte eine Verbesserung um 13,7%, die Raiffeisen Bank International konnte um 13,5% ...

