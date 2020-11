DJ Esken mahnt Länder zu flächendeckenden Wechselmodellen an Schulen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chefin Saskia Esken hat in der Debatte um die Aufrechterhaltung von Präsenzunterricht an Schulen von den Ländern flächendeckende Wechselmodelle von Präsenz- und Digitalunterricht gefordert. Das Infektionsgeschehen lasse es mittlerweile nicht mehr zu, "dass wir nur an einzelnen Orten reagieren", sagte Esken im ARD-Morgenmagazin. Man habe im November flächendeckend Restaurants und Veranstaltungsbetriebe geschlossen, weil man das Infektionsgeschehen nicht mehr in den Griff bekomme. "Deshalb würde ich mir wünschen, dass sich die Kultusminister jetzt auf den Weg machen, solche Modelle auch flächendeckend einzusetzen", so Esken.

Die SPD-Politikerin betonte, es komme darauf an, Präsenzunterricht weiter aufrechtzuerhalten, andererseits sei der Infektionsschutz wichtig. Da seien kleinere Gruppen und Konzepte eines hybriden Wechselunterrichts sehr sinnvoll. Solche Wechselmodelle könnten "mindestens in der Oberstufe auch durchgängig eingesetzt werden", um Bildung zu gewährleisten, meinte sie.

November 10, 2020 02:50 ET (07:50 GMT)

