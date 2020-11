Der japanische Finanzminister Taro Aso sagte am Dienstag, er sei jetzt nicht in der Lage, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Regierung des designierten US-Präsidenten Joe Biden auf Japan zu kommentieren. Auch zum Anstieg des Aktienmarktes will er sich nicht äußern. Seine Kommentare folgten, nachdem der japanische Benchmark-Index, der Nikkei 225, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...