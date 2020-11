Berlin (ots) - Die Bedeutung von Phytopharmaka aus der Apotheke wächst auch oder gerade wegen der Corona-Pandemie. Damit wird ein Trend der vergangenen Jahre verstärkt. Ein Drittel des Apothekenpersonals (32 Prozent) bestätigt dies in der erstmals aufgelegten aposcope-Studie "Phytopharmaka 2020/2021 - Pflanzliche Arzneimittel in der Apotheke". Ein Indikationsbereich sticht dabei besonders hervor.Das Wichtigste vorab: Phytopharmaka sind und bleiben für die Apotheke ein wichtiges Segment. Daran hat auch Corona nichts geändert. Im Gegenteil: Die Nachfrage nach pflanzlichen Arzneimitteln ist laut Studie im Oktober 2020 bei bestimmten Indikationen im Vergleich zum Vorjahr teils deutlich gestiegen. So verzeichnen mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Befragten vor allem bei Phytos zur "Stärkung des Immunsystems" eine höhere Nachfrage. Auch in den Indikationen "Beruhigung" (45 Prozent) und "Stress" (44 Prozent) werden pflanzliche Arzneimittel verstärkt nachgefragt.Doch welche Hersteller empfehlen Apothekerinnen, Apotheker und PTA je nach Indikation besonders gern und welche Unternehmen überzeugen bei Produktportfolio, Konditionen, Retourenregelung, Lieferfähigkeit und Co. am meisten? Bei der Bewertung verschiedener Phyto-Hersteller und Hersteller mit Phyto-Sparte kommen viele Unternehmen, darunter sowohl große und bekannte als auch Nischen-Anbieter, auf gute Schulnoten. Andere haben noch Luft nach oben. Wer die Spitzenplätze belegt, erfahren Sie in den detaillierten Studienergebnissen, die am 10. November 2020 erschienen sind und ab sofort erworben werden können. Sie erhalten eine grafische Auswertung mit aufschlussreichen Informationen inklusive ausführlichem Tabellenband und Executive Summary.Jetzt die Ergebnisse bestellen! (https://marktforschung.aposcope.de/marktanalyse-bestellen/)Hinweis zur Methodik: Für die aposcope-Studie "Phytopharmaka 2020/2021 - Pflanzliche Arzneimittel in der Apotheke" wurden vom 19. bis 21. Oktober 2020 insgesamt 315 verifizierte Apotheker*innen und PTA online befragt. Die Umfrage ist repräsentativ für die deutsche Apothekenlandschaft. Alle Informationen zur Studie gibt es hier (https://marktforschung.aposcope.de/phytopharmaka-2020-2021/).aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.Pressekontakt:aposcopeJasmin KratzWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: (030) 802080 - 531E-Mail: presse@aposcope.deInternet: https://marktforschung.aposcope.de/Original-Content von: aposcope, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139457/4758098