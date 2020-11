DJ sentix Asset Management erhöht short Position bei Renten

DGAP-Media / 2020-11-10 / 09:06 *sentix Risk Return -M- Fonds erhöht nochmals den Short bei Renten* ** Multi Asset Fonds bei Aktien sehr offensiv ausgerichtet * Fonds deutlich im Plus - trotz Corona-Krise * Short bei Renten liefert exzellenten Diversifikationseffekt* Frankfurt, 09. November 2020 - Die Aktienmärkte frohlocken, ein neu gewählter US-Präsident versprüht Hoffnung auf bessere Zeiten. Hinzu kommen ermutigende Signale von der deutschen Impfindustrie, dass schon bald ein wirksames Mittel gegen COVID-19 eingesetzt werden kann. Dass die Aktienmärkte profitieren, ist die logische Schlussfolgerung. Doch was passiert mit den sicheren Anlagehäfen? sentix ist als konträrer Investor bekannt und reagiert abermals mit konsequenter Antizyklik: Im Mischfondskonzept sentix Risk Return -M- Fonds ("RRM", WKN A2AJHP / A2AMN8) verstärkt der Asset Manager seine Short-Position bei Renten nochmals deutlich. *Konträres Einstiegssignal bei Aktien* Ende Oktober spitzte sich die Lage zu: Der "Lockdown light" sorgte bei vielen Anlegern nochmals für Angst und Stress. Die Sentiment-Indikatoren gingen in den Keller und zeigten jede Menge Pessimismus an. Eine Wiederholung des Börsencrashes wie im März 2020 wurde plötzlich wieder wahrscheinlich - zumindest konnte man so die Marktreaktionen interpretieren. Doch echte Contrarians lieben solche negativen Stimmungsextreme. Schließlich signalisieren Ausverkaufssituationen eine gute Gelegenheit an den Märkten: "Sei mutig, wenn andere ängstlich sind" lautet das sentix-Credo und deshalb haben die Sentiment-Experten die Gelegenheit genutzt und ihre Fonds sehr offensiv bei Aktien ausgerichtet. Im sentix Risk Return M, der als Mischfonds im Durschnitt ca. 40% Aktien hält, wurde der Aktienanteil mit 75 Prozent sehr offensiv ausgerichtet. *Umdenkprozess rechtzeitig antizipiert* Mit der US-Wahl und der Aussicht auf einen Impfstoff ändert sich nun das Marktumfeld. Dieser Umdenkprozess lässt sich auch an den Stimmungsindikatoren gut ablesen. Binnen einer Woche steigt das Aktiensentiment um über 50 Prozentpunkte an. "Wir haben den viertstärksten Stimmungsanstieg in der 20-jährigen sentix-Historie gemessen", stellt Patrick Hussy, Geschäftsführer und Portfoliomanager bei sentix, fest. Eine solch impulsive Verbesserung spiegelt einen gewissen "AHA"-Effekt der besonderen Art wider, einen sogenannten Stimmungsimpuls. Der strukturelle Pessimismus des bisherigen Jahresverlaufs bricht auf. "Es war goldrichtig, erneut auf die schlechte Stimmung als Kaufargument zu setzen", ergänzt Hussy. *Robuste Konjunktursignale im November bestätigt* Doch nicht nur im Stimmungsbild tut sich was. Auch die konjunkturelle Lage verbessert sich. Nach dem Einbruch im März 2020 haben sich die Konjunkturwartungen über die letzten Monate kontinuierlich nach oben geschraubt. Angeführt von deutlich besseren Daten aus Asien haben sich zuletzt auch die US-Indikationen verbessert. Der aktuelle Lockdown in Europa hat die Region zwar im Aufholprozess gebremst, doch ein großer Einbruch lässt sich in den sentix-Konjunkturindizes für November nicht messen. Die Basis für eine wirtschaftliche Erholung ist damit weiter gegeben und trifft nun auf gute Nachrichten aus Politik und Pandemiebekämpfung. *Echte Contrarians* Die Chancen für Aktien liegen damit auf der Hand. Und es könnten nun vor allem die zurückgebliebenen Werte aus dem Öl- und Tourismusbereich sein, welche nun die größten Chancen haben. Auch hier hatten die Stimmungsdaten bereits im Sommer vielversprechende Signale gesendet, die sich nun in Kursverbesserungen umsetzen dürften. *Und nun die Bonds* Die nun anstehende Zäsur an den Märkten dürften sich als Belastung für die sicheren Häfen, vor allem die Anleihemärkte, erweisen. Das "zinslose Risiko" in Form von Bundesanleihen wird nun anfällig für Korrekturen, zumal sich die Anleger der nicht mehr vorhanden Werthaltigkeit durchaus bewusst sind: Der Strategische Bias ist seit Wochen im Sinkflug. Das Klammern an die schützende Notenbank könnte nun zum Verhängnis werden. Die sentix-Manager haben deshalb ihre kompletten Bondbestände abgesichert und darüber hinaus eine gezielte Short-Position bei Bunds aufgebaut. Diese betrug Ende Oktober rund -2 Jahre. "Wir haben am aktuellen Rand die bestehende Zinsposition nochmals akzentuiert und wollen mit Put-Optionen auf den Bund-Future von einem Zinsanstieg profieren", stellt Patrick Hussy in Aussicht. Die Handlungen folgen einem stringenten Investmentprozess. Die Behavioral-Finance Spezialisten vertrauen hierbei auf ihren Behavioral Finance Ansatz, der über viele Jahre weiterentwickelt wurde und in seiner jetzigen Form seit rund drei Jahren im Einsatz ist. Aufgrund des konträren Vorgehens liefert der Ansatz exzellente Diversifikationseigenschaften. *Auch 2020 gut unterwegs* Die rund dreijährige Bilanz des neugestalteten Investmentansatzes kann sich sehen lassen: Bereits im Jahr 2018 machte der sentix-Risk Return -M- Fonds mit einem Jahresplus von +3,2% auf sich aufmerksam, während fast alle Assetklassen und Fondskonzepte negative Erträge ablieferten. "In einem solchen ,Horrorjahr' sind Defensivqualitäten gefragt", resümiert Hussy. "2019 lag die Kunst darin, rechtzeitig umzuschalten und die Chancen zu nutzen." Der Risk Return -M- Fonds zeigte Torjägerinstinkt und lieferte mit knapp 10% Plus genau diese Qualität. Das Jahr 2020 erfordert vom Manager bislang eine ganz anders Anforderungsprofil: Im dynamischen Auf- und Ab an den Märkten ist ein äußerst gutes Umschaltspiel gefragt. Die Corona-Krise führt einmal mehr vor Augen, dass viele Risikobegrenzungsmechanismen zu spät greifen und prozyklisches Handeln bestraft wird. sentix geht einen erfrischend anderen Weg und liegt bislang auch im Jahr 2020 voll im Plan. *Über sentix Asset Management* Menschen machen Märkte - dieser Überzeugung haben sich die Behavioral Finance Fachleute von sentix Asset Management verschrieben. Die Investmentboutique ist darauf spezialisiert, wiederkehrende Muster im Anlegerverhalten zu identifizieren und den hieraus entstehenden "Sentiment Value" in intelligente Strategien zu nutzen. Über die sentix Kapitalmarktumfrage gewinnen die Behavioral Finance-Experten die wertvollen Informationen zum Anlegerverhalten. Seit 2001 ist damit die größte Datenbank zum Anlegerverhalten entstanden, die den Fachleuten erlaubt, die Erkenntnisse der Behavioral Finance in Echtzeit umzusetzen und ihre Expertise für Produkte mit unterschiedlichen Risiko-/ Rendite-Profilen einzusetzen. Die Methodik eröffnet die Chance, frühzeitig Wendepunkte an den Märkten zu erkennen und gewinnbringend und effizient in Fondsprodukten umzusetzen. Konträres Denken und konsequentes Handeln sind die Erfolgsfaktoren der Investmentboutique, die den innovativen Behavioral-Finance-Ansatz seit vielen Jahren erfolgreich im Publikums- wie auch im Spezialfondsmanagement für ihre Kunden umsetzt. Die Fondspalette umfasst neben zahlreichen Individualmandaten insgesamt drei Publikumsfonds: sentix Risk Return -A- (Aktien weltweit), sentix Risk Return -M-(Multi-Assets) und den sentix Fonds Deutsche Aktien (ETF Ersatz mit Plus). Die sentix Fonds überzeugen mit außergewöhnlichen Diversifikationseigenschaften. Weitere Informationen finden Sie unter www.sentix-fonds.de [1] Pressekontakt sentix Asset Management GmbH Patrick Hussy, Geschäftsführer Tel. +49 (69) 3487 961 21 info@sentix.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: sentix Asset Management GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2020-11-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 