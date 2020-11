Ich weiß nicht, wie es dir geht? Aber ich kann mich noch genau an die Zeit Ende der neunziger Jahre erinnern, als sich der neue Markt gerade in seiner Hochphase befand. Hohe zweistellige Kursgewinne waren dort an der Tagesordnung. War man dort nicht investiert, konnte man dem bunten Treiben nur frustriert und ungläubig zusehen. Doch im Nachhinein entpuppten sich viele der heiß gehandelten Werte als wahre Rohrkrepierer. An dieses Szenario denke ich irgendwie auch immer, wenn es um aktuelle Trends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...