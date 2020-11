Achtung: Warren Buffett kauft wieder Aktien! Es ist wieder so weit: Der Altmeister des Value-Investing, Warren Buffett, hat für seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: 854075) die Bücher geöffnet. Ein Blick in diese verrät, dass der Betrag an liquiden Mitteln sowie kurzfristigen Investments zwar gegenüber dem Vorquartal leicht gesunken ist, gegenüber dem Geschäftsjahresende 2019 jedoch weiter stark angestiegen ist. Cash-Berg von über 140 Mrd. US-Dollar vorhanden Mittlerweile schwimmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...