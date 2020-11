Plug-in-Hybriden sind zunehmend beliebt, doch an ihnen scheiden sich manche Geister. Die Teilzeitstromer sind nämlich nur so umweltfreundlich wie ihre Fahrer. Mit der Batterie durch den Alltag und auf weiteren Strecken ausnahmsweise auch mal mit Benzin - so lockt die Autoindustrie mit dem Plug-in-Hybrid seit einigen Jahren auch skeptische Kunden in die Elektromobilität. Solche Fahrzeuge haben sowohl Verbrennungsmotor als auch E-Maschine an Bord. Und im Gegensatz zu konventionellen Hybriden können sie auch an der Steckdose geladen werden. Nach Lesart ...

