Der Konzernumbau schreitet bei der Deutschen Bank weiter voran. Damit beweist die Bank ausgerechnet in einer weltweiten Krise ein gutes Umsetzungsmanagement, was ihr jahrelang abgesprochen wurde. Die Euphorie um einen Impfstoff eröffnet zudem ganz neue charttechnische Möglichkeiten.Die Deutsche Bank verkauft ihre IT-Tochter Postbank Systems an den indischen Softwaredienstleister Tata Consultancy Services (TCS). Das Bonner Unternehmen Postbank Systems, das bisher für die Computersysteme der Konzerntochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...