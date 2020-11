Den Haag (www.fondscheck.de) - Im November 2019 übernahm NN Investment Partners (NN IP) die Mehrheit an Venn Hypotheken, so NN Investment Partners in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Venn Hypotheken ist eine etablierte niederländische Plattform und bietet institutionellen Investoren Zugang zu niederländischen Hypotheken. Mit der Übernahme erweiterte NN IP die Investitionsmöglichkeiten seiner institutionellen Kunden in niederländische Hypotheken - neben dem schon bestehenden NN Dutch Residential Mortgage Fund. Heute kündigt NN IP an, sein Hypothekenangebot um zwei neue NN Dutch Residential Mortgage Funds zu erweitern. Das Team verwaltet derzeit über 32 Milliarden Euro in verschiedenen Hypotheken-Investmentstrategien. ...

