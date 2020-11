Nach der Kursrallye am Vortag geht es am Dienstag etwas ruhiger in Frankfurt zu. Der DAX liegt eine Stunde nach Xetra-Eröffnung leicht im Minus bei knapp oberhalb von 13.000 Punkten. Nach einem Anstieg um rund 1.850 Zähler binnen weniger Tage sind Gewinnmitnahmen auch nicht zu verurteilen. Grundsätzlich hat sich das Bild im DAX deutlich aufgehellt.Aus fundamentaler Sicht sind zwei wesentliche Unsicherheitsfaktoren eliminiert worden. Zum einen hat Joe Biden die Wahl gewonnen, zum anderen gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...