DJ Altmaier warnt vor erneuten Grenzschließungen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung warnt angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa vor einem erneuten Zusammenbruch der Lieferketten und will dies mit stärkeren Wirtschaftsverbünden verhindern. "Wir müssen alles tun, um Grenzschließungen auch weiterhin zu vermeiden", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zur Eröffnung der 7. Europäischen Cluster-Konferenz. Leistungsfähige Clusterinitiativen - also Verbünde von Unternehmen, Forschungsinstitutionen und öffentlichen Einrichtungen -, die durch einen hohen Vernetzungsgrad Synergien und mehr Wettbewerbsfähigkeit erzielen, "könnten uns hierbei Vorbilder sein und uns unterstützen", so Altmaier.

Dazu setzt die EU-Kommission auch auf eine stärkere Digitalisierung. "Bis 2025 wollen wir den Anteil der Firmen, die auf Cloudtechnologien setzen, verdoppeln", sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton.

November 10, 2020

